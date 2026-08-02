Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
02.08.2026 10:00:00
Galoppsport, Familienfest und Jubiläumsstimmung auf der Düsseldorfer Rennbahn
Rund 18.000 Besucher:innen kamen heute zum Henkel-Renntag auf die Galopprennbahn, den der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein gemeinsam mit Henkel veranstaltet. Der Höhepunkt des Tages war der Henkel-Preis der Diana, eines der bedeutendsten Stutenrennen Europas mit einem Preisgeld von 500.000 Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.07.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|75,68
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.