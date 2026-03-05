GALP Energia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GALP Energia hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat GALP Energia im vergangenen Quartal 4,58 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GALP Energia 4,91 Milliarden EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,47 Prozent auf 19,51 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 19,56 Milliarden EUR belaufen.

