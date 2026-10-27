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27.10.2026 06:31:29
GALP Energia stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GALP Energia äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GALP Energia noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,61 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,10 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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