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30.04.2026 06:31:29
GALP Energia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GALP Energia hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,480 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 5,04 Milliarden EUR gegenüber 4,81 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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