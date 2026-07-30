GALP Energia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GALP Energia präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,76 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at