Galway Metals ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galway Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at