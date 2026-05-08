Galway Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Galway Metals hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Galway Metals ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at