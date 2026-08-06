GAM Aktie
WKN DE: A0YBY7 / ISIN: US36143A1097
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06.08.2026 12:43:45
GAM-CFO Gerhard Lohmann: «Das erste Halbjahr ist der erste Schritt»
Nach dem Halbjahresabschluss hat finews dem Finanzchef von GAM auf den Zahn gefühlt. Gerhard Lohmann glaubt, dass der Aktienmarkt unterschätzt, wie gut der Asset Manager heute positioniert ist. Er erklärt, was hinter dem Sonderfaktor bei der Neugeldberechnung steckt und unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaften mit Swiss Re und Gramercy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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