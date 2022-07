18. Juli 2022

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG gibt ein Update zu den erwarteten Ergebnissen für das erste Halbjahr 2022





Das volatile Marktumfeld hat zu einem Rückgang der von der Gruppe verwalteten Vermögen geführt. Infolgedessen rechnet die Gruppe mit einer nicht-liquiditätswirksamen Wertminderung der immateriellen Vermögenswerte. Es wird erwartet, dass dies zu einer Verringerung der erwarteten IFRS-Ergebnisse der Gruppe für das erste Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 führen wird.



Die Gruppe erwartet einen operativen Verlust vor Steuern von rund CHF 15 Millionen, verglichen mit einem operativen Gewinn von CHF 0.8 Millionen im ersten Halbjahr 2021.

Die gesamten verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2022 auf CHF 83.2 Milliarden, davon CHF 27.1 Milliarden im Investment Management und CHF 56.1 Milliarden im Fund Management Services, verglichen mit insgesamt CHF 99.8 Milliarden verwalteten Vermögen per 31. Dezember 2021.

Negative Marktbewegungen in Höhe von CHF 12.4 Milliarden und Währungseffekte von

CHF 0.7 Milliarden machen fast 80% des Rückgangs der verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr aus. Die Nettoabflüsse im ersten Halbjahr betrugen CHF 1.1 Milliarden im Investment Management und wie erwartet CHF 2.5 Milliarden im Fund Management Services.

Der Rückgang der verwalteten Vermögen bedeutet, dass GAM voraussichtlich eine nicht-liquiditätswirksame Wertminderung von rund CHF 264 Millionen ausweisen wird, die sich auf den immateriellen Markenwert bezieht, der durch die Übernahme von GAM durch Julius Bär im Jahr 2005 entstanden ist. Dies würde zu einem IFRS-Nettoverlust für das erste Halbjahr 2022 von rund CHF 275 Millionen führen, verglichen mit einem IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 2.7 Millionen für das erste Halbjahr 2021.

Die Wertminderung und der IFRS-Verlust haben keine Auswirkungen auf das materielle Eigenkapital der Gruppe, ihre Liquidität oder auf kundenbezogene oder operative Funktionen.

Peter Sanderson, CEO von GAM Investments: «In der ersten Jahreshälfte 2022 haben wir ausserordentliche wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen erlebt, die einen erheblichen Einfluss auf die Märkte hatten. Infolge dieser Volatilität haben die Kunden grössere Vorsicht walten lassen. Dennoch sind wir ermutigt, dass unsere Kunden in eine Reihe unserer aktiven, auf Überzeugungen basierenden Anlagestrategien investieren, die darauf ausgerichtet sind, dieses schwierige Umfeld zu meistern.»

Die vollständigen Ergebnisse der Gruppe für das erste Halbjahr 2022 werden zusammen mit einem Update zu unseren strategischen Fortschritten am 3. August 2022 veröffentlicht.

Bevorstehende Termine:

3. August 2022 Halbjahresergebnisse 2022

20. Oktober 2022 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022

