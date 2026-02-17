UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
17.02.2026 11:56:17
GAM Holding holt Ex-CS-Manager als neuen CFO
Die GAM Holding hat einen neuen Group CFO. Der Manager war früher Finanzchef im Wealth Management der Credit Suisse und bei Swiss Re.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
