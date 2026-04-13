GAM Aktie
WKN DE: A0YBY7 / ISIN: US36143A1097
|
13.04.2026 07:36:23
GAM stellt Verwaltungsrat neu auf
Der Zürcher Asset Manager schlägt der Generalversammlung eine umfassende Erneuerung des Verwaltungsrats vor. Neben zwei neuen Mitgliedern soll es einen neuen Präsidenten geben. Zu reden dürfte der Antrag eines Aktionärs geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.