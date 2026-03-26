GAM Aktie
WKN DE: A0YBY7 / ISIN: US36143A1097
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26.03.2026 08:20:57
GAM weist erneut hohen Verlust aus
Der Umbau beim Zürcher Vermögensverwalter GAM hinterlässt weiter tiefe Furchen im Ergebnis. Die Verwalteten Vermögen gingen fast um ein Viertel zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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