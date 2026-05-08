Gamco Investors A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gamco Investors A präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Gamco Investors A einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Gamco Investors A mit einem Umsatz von insgesamt 63,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at