Gamco Investors A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gamco Investors A hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 66,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gamco Investors A 60,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at