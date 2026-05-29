Game Chest group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Game Chest group Registered lud am 28.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at