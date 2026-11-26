Game Chest group Registered veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 SEK je Aktie gewesen.

Game Chest group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at