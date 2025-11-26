Game Chest group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Game Chest group Registered hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Game Chest group Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at