Game Chest group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Game Chest group Registered hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,0 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,35 Prozent auf 7,47 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,81 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at