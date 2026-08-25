Game Chest group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Game Chest group Registered lud am 23.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen SEK – eine Minderung von 25,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at