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20.11.2026 06:31:28
Game Your Game präsentierte Quartalsergebnisse
Game Your Game hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 266,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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