Gamecard-Joyco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gamecard-Joyco stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 124,31 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at