Gamecard-Joyco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gamecard-Joyco hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 45,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gamecard-Joyco 121,07 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7,12 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at