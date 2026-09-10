Gamehaus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gamehaus hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 24,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,080 USD. Im Vorjahr hatte Gamehaus ebenfalls ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 104,65 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 118,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at