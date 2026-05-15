Gamehost: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gamehost präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CAD, nach 0,260 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,2 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,2 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at