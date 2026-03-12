|
12.03.2026 06:31:29
Gamehost präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gamehost hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent auf 22,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,04 CAD, nach 0,930 CAD im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 84,26 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 82,39 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.