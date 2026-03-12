Gamehost präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gamehost hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent auf 22,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,04 CAD, nach 0,930 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 84,26 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 82,39 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

