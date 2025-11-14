Gamehost verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gamehost präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CAD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 20,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at