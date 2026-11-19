Gamelancer Media hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,5 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 29,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gamelancer Media 2,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at