Gamelancer Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gamelancer Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gamelancer Media einen Umsatz von 0,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at