GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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02.07.2026 23:57:00
Gamer trades in $1,000 of physical discs at GameStop, days after Sony announces end of disc era
While some collectors may plan to hoard their physical media, one Columbus gamer decided to liquidate his collectionWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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