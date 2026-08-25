NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.08.2026 19:15:00

Gamescom: DLSS 4.5: Nvidia veröffentlicht neues Ray-Reconstruction-Modell

Nvidias neues Ray-Reconstruction-Modell für DLSS 4.5 ist jetzt verfügbar. Es reduziert Ghosting und Bildrauschen in Raytracing-Spielen deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
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