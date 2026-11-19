GameSquare Holdings Aktie
WKN DE: A4054T / ISIN: US36468G1031
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19.11.2026 01:07:23
GameSquare: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, GameSquare (NASDAQ:GAME) announced a second consecutive quarter of positive adjusted EBITDA. The gaming and media business is shifting focus from assembling an integrated ecosystem to proving its platform's earnings power.
Three takeaways from the call highlight where the business is heading.
Management is pivoting from assembling an integrated ecosystem toward delivering underlying platform earnings. Adjusted EBITDA reached $600,000 for the quarter, improving from a $600,000 loss in the prior-year period.
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Nachrichten zu GameSquare Holdings Inc Registered Shs
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09.08.26
|Ausblick: GameSquare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu GameSquare Holdings Inc Registered Shs
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