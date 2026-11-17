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17.11.2026 06:31:28
GameSquare präsentierte Quartalsergebnisse
GameSquare präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,93 Prozent auf 19,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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