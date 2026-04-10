GameSquare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GameSquare hat am 08.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GameSquare ein Ergebnis je Aktie von -0,810 USD vermeldet.

GameSquare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,610 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GameSquare ein EPS von -1,750 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GameSquare mit einem Umsatz von insgesamt 45,00 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -53,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at