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Medienbericht 10.08.2026 22:00:00

GameStop-Aktie: eBay-Übernahme wackelt - Partnerschaft als Alternative?

GameStop-Aktie: eBay-Übernahme wackelt - Partnerschaft als Alternative?

Der Videospiele-Händler GameStop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform eBay zurückziehen.

Stattdessen erwäge GameStop-Chef Ryan Cohen, eBay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

So könne die Online-Handelsplattform die rund 1.600 GameStop-Filialen in den USA nutzen, heißt es in dem Bericht. Damit könnten beide Unternehmen ihren Marktanteil in margenstarken Bereichen wie Sammelkarten und Sammlerstücke erhöhen. GameStop, das zu den größten Aktionären von eBay zählt, würde im Rahmen einer Partnerschaft einen Sitz im Kontrollgremiums des Unternehmens anstreben, hieß es weiter.

GameStop habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und Cohen könnte noch andere Optionen abwägen, schreibt Bloomberg weiter. Vertreter von GameStop und eBay seien für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar gewesen. GameStop hielt laut Bloomberg Mitte Juli 9,75 Prozent an eBay und war zweitgrößter Anteilseigner, direkt hinter dem Fonds des US-Finanzdienstleisters Vanguard Group.

Mitte Mai hatte eBay ein Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers GameStop abgelehnt. Der rund 56 Milliarden Dollar schwere Vorschlag sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", hatte Verwaltungsratschef Paul Pressler geschrieben. Er hatte unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung verwiesen. GameStop hatte das Gebot rund eine Woche zuvor vorgelegt. Firmenchef Ryan Cohen hatte gesagt, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. GameStop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben. Seit Vorlage der Offerte ist die GameStop-Aktie um 28 Prozent gefallen, während das eBay-Papier um 7,6 Prozent gestiegen ist.

GameStop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateurhändler aus dem Netz den Kurs der Aktie in die Höhe trieben, obwohl Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell der Firma gezweifelt hatten. GameStop-Fans und andere Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen.

Stattdessen erwäge GameStop-Chef Ryan Cohen, eBay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

So könne die Online-Handelsplattform die rund 1.600 GameStop-Filialen in den USA nutzen, heißt es in dem Bericht. Damit könnten beide Unternehmen ihren Marktanteil in margenstarken Bereichen wie Sammelkarten und Sammlerstücke erhöhen. GameStop, das zu den größten Aktionären von eBay zählt, würde im Rahmen einer Partnerschaft einen Sitz im Kontrollgremiums des Unternehmens anstreben, hieß es weiter.

GameStop habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und Cohen könnte noch andere Optionen abwägen, schreibt Bloomberg weiter. Vertreter von GameStop und eBay seien für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar gewesen. GameStop hielt laut Bloomberg Mitte Juli 9,75 Prozent an eBay und war zweitgrößter Anteilseigner, direkt hinter dem Fonds des US-Finanzdienstleisters Vanguard Group.

Mitte Mai hatte eBay ein Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers GameStop abgelehnt. Der rund 56 Milliarden Dollar schwere Vorschlag sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", hatte Verwaltungsratschef Paul Pressler geschrieben. Er hatte unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung verwiesen. GameStop hatte das Gebot rund eine Woche zuvor vorgelegt. Firmenchef Ryan Cohen hatte gesagt, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. GameStop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben. Seit Vorlage der Offerte ist die GameStop-Aktie um 28 Prozent gefallen, während das eBay-Papier um 7,6 Prozent gestiegen ist.

GameStop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateurhändler aus dem Netz den Kurs der Aktie in die Höhe trieben, obwohl Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell der Firma gezweifelt hatten. GameStop-Fans und andere Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen.

Die GameStop-Aktie schloss im NYSE-Handel zeitweise 1,96 Prozent tiefer bei 18,79 US-Dollar, während eBay-Titel 3,81 Prozent auf 107,71 US-Dollar abgaben.

/mne/err/jha/

SAN JOSE (dpa-AFX)

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SAN JOSE (dpa-AFX)

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com,JIM WATSON/AFP via Getty Images,Casimiro PT / Shutterstock.com

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