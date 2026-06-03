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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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Bilanzpräsentation 03.06.2026 20:11:06

GameStop-Aktie springt an: Anleger feiern Quartalsgewinn auf Rekordniveau

GameStop-Aktie springt an: Anleger feiern Quartalsgewinn auf Rekordniveau

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine Bilanz vorgelegt. So fielen die Quartalszahlen des Videospielehändlers aus.

• GameStop-Aktie schießt hoch
• Kräftiges Umsatzwachstum
• Nettogewinn auf Rekordhoch

Der Videospielehändler GameStop hat das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 US-Dollar abgeschlossen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatten nur 0,09 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,16 US-Dollar gerechnet, damit schnitt GameStop besser ab als erwartet.

Daneben wuchs der Umsatz im Auftaktquartal auf 835,3 Millionen US-Dollar, nach 732,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist.

Rekordzahlen bei GameStop

Der Nettogewinn kletterte auf 389,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoergebnis von 44,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres. Damit wurde unterm Strich der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte von GameStop erzielt.

Der Betriebsgewinn belief sich im Berichtsquartal auf 143,3 Millionen US-Dollar - das höchste Betriebsergebnis in einem ersten Quartal in der Geschichte von GameStop. Dagegen war im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Betriebsverlust von 10,8 Millionen US-Dollar ausgewiesen worden.

So reagiert die GameStop-Aktie

Die an der NYSE gelistete GameStop-Aktie klettert zeitweise um 6,64 Prozent auf 22,31 US-Dollar.

Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JIM WATSON/AFP via Getty Images

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