GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|Bilanzpräsentation
|
03.06.2026 20:11:06
GameStop-Aktie springt an: Anleger feiern Quartalsgewinn auf Rekordniveau
• Kräftiges Umsatzwachstum
• Nettogewinn auf Rekordhoch
Der Videospielehändler GameStop hat das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 US-Dollar abgeschlossen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatten nur 0,09 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,16 US-Dollar gerechnet, damit schnitt GameStop besser ab als erwartet.
Daneben wuchs der Umsatz im Auftaktquartal auf 835,3 Millionen US-Dollar, nach 732,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist.
Rekordzahlen bei GameStop
Der Nettogewinn kletterte auf 389,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoergebnis von 44,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres. Damit wurde unterm Strich der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte von GameStop erzielt.
Der Betriebsgewinn belief sich im Berichtsquartal auf 143,3 Millionen US-Dollar - das höchste Betriebsergebnis in einem ersten Quartal in der Geschichte von GameStop. Dagegen war im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Betriebsverlust von 10,8 Millionen US-Dollar ausgewiesen worden.
So reagiert die GameStop-Aktie
Die an der NYSE gelistete GameStop-Aktie klettert zeitweise um 6,64 Prozent auf 22,31 US-Dollar.
Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GameStop Corp
|
22.05.26
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
|
12.05.26
|Ebay lehnt Übernahmeangebot von GameStop ab (Spiegel Online)
|
12.05.26
|Ebay weist Übernahmeofferte von Gamestop als 'nicht glaubwürdig' zurück (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Ebay rejects $56bn GameStop bid as ‘neither credible nor attractive’ (Financial Times)
|
04.05.26
|ROUNDUP 3: Gamestop setzt zu 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay an (dpa-AFX)