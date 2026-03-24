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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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Bilanz präsentiert 24.03.2026 21:15:00

GameStop-Aktie steigt: Zahlen mit Licht und Schatten

GameStop-Aktie steigt: Zahlen mit Licht und Schatten

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus.

Der Videospielehändler GameStop hat das vierte Quartal 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar beendet. Im vierten Quartal des Vorjahres hatten noch 0,30 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar gerechnet, damit schlug sich GameStop besser als erwartet.
Der Umsatz lag im Schlussquartal daneben bei 1,104 Milliarden US-Dollar, nach 1,28 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 1,37 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtjahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar je Aktie im Jahr zuvor und Analystenschätzungen von 0,94 US-Dollar. Der Umsatz lag nach 3,630 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 unterdessen bei 3,82 Milliarden US-Dollar (Analystenschätzungen 4,31 Milliarden US-Dollar).

Die GameStop-Aktie legt nachbörslich an der NYSE in einer ersten Reaktion überschaubare 0,76 Prozent auf 22,98 US-Dollar zu.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Gamestop,JIM WATSON/AFP via Getty Images

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