GameStop-Aktie vorbörslich +65%: Anleger "auf der Jagd nach Leerverkäufern" nach GameStop-Erfolg

Die Anleger haben sich am Mittwoch bei ihren Käufen laut Händlern auf zuletzt eher unterdurchschnittliche Werte konzentriert.

Gesucht seien vor allem Aktien, in denen Spekulanten stark auf weiter fallende Kurse setzen, sagte ein Börsianer. Man sei "auf der Jagd nach der nächsten GameStop".

Bei dem Computerspiele-Händler GameStop gab es zuletzt ein wahres Kursspektakel. Seit der Monatsmitte haben sich die Papiere in der Spitze fast verachtfacht. Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die GameStop-Aktie auch am Mittwoch noch weitere 67,04 Prozent auf 247.18 US-Dollar hinzu. GameStop gehört zu den Aktien, die jüngst stark auf der Online-Plattform Reddit diskutiert wurden. Dort sprechen sich einige Nutzer zum Aktienkauf ab, um zum Beispiel solche Investoren aus dem Markt zu drängen, die auf fallende Kurse spekuliert haben. Sie sollen zu Deckungskäufen gezwungen werden, um einen "Short Squeeze" auszulösen. Papiere des Elektro-Lkw-Herstellers Nikola gewannen in zwei Tagen gut 30 Prozent.

Hierzulande waren die Papiere des Biotech -Unternehmens EVOTEC nach knapp zweistelligen Kursgewinnen zu Handelsbeginn zwischenzeitlich um weitere 30 Prozent nach oben geschossen. Vermutet wird, dass dahinter der auch bei GameStop involvierte Leerverkäufer steckt, der sich nach den jüngsten Kursgewinnen mit Aktien eindecken musste, um seine Verluste bei Wetten auf fallende Kurs zu begrenzen. EVOTEC-Aktien hatten zuletzt von Geschäftskooperationen, Meilensteinzahlungen und Aufträgen profitiert und waren stark gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX)