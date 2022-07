GameStop Aktiensplit - Beginnt ein neuer Meme-Zyklus?

"To the moon" und noch viel weiter haben die Reddit-Trader einst die Aktie von GameStop gepusht. Und immer noch hält sich der Meme-Stock auf einem Niveau weit über jeder gerechtfertigten Bewertung. Doch nun hat das Unternehmen angekündigt, die Aktie für Kleinanleger noch attraktiver zu machen. Geht es damit wieder "to the moon"? Von Johann Werther