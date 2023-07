GameStop Announces Resignation of CFO

GRAPEVINE, Texas , July 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GameStop Corp. (NYSE: GME) (“GameStop” or the “Company”) today announced that Diana Saadeh-Jajeh , its Chief Financial Officer, will be resigning from her role on August 11, 2023 . The Company will be appointing Daniel Moore as its Principal Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel