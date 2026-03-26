26.03.2026 06:31:28

Gamestop B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gamestop B präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,90 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,28 Milliarden USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,760 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gamestop B im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Milliarden USD im Vergleich zu 3,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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