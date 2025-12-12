Gamestop B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gamestop B präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gamestop B 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,57 Prozent auf 821,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 860,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at