12.12.2025 06:31:28
Gamestop B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gamestop B präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gamestop B 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,57 Prozent auf 821,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 860,3 Millionen USD gelegen.
