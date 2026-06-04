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04.06.2026 06:31:29
Gamestop B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Gamestop B hat am 02.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gamestop B 0,090 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Gamestop B im vergangenen Quartal 835,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gamestop B 732,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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