Gamestop B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gamestop B hat am 02.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gamestop B 0,090 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Gamestop B im vergangenen Quartal 835,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gamestop B 732,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at