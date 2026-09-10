Gamestop B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gamestop B hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gamestop B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790,2 Millionen USD im Vergleich zu 972,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at