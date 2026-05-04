eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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04.05.2026 23:16:57
Gamestop-Berichte beflügeln Ebay: Nahost-Hängepartie setzt der Wall Street zu
Ist die Waffenruhe im Nahen Osten von Dauer? Nach wechselseitigen Angriffen gibt es daran Zweifel, die belasten auch die US-Börsen. Unternehmensseitig sorgen Pläne für eine Übernahme von Ebay für Wirbel.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|eBay Inc.
|93,40
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|GameStop Corp
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|PayPal Inc
|43,03
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