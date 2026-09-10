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10.09.2026 06:31:28
GameStop: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GameStop hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,72 Prozent auf 790,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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