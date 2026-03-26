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26.03.2026 06:31:28
GameStop: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
GameStop präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,770 USD, nach 0,330 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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