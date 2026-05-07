eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
07.05.2026 11:34:01
GameStop CEO says eBay shut his account after buyout funding stunt
He has put up personal items, including a pair of socks, to fund his US$56 billion bid for the platformWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
04.05.26
|ROUNDUP 3: Gamestop setzt zu 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay an (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Alphaville’s tepid takes on GameStop vs eBay (Financial Times)
|
04.05.26
|WDH/ROUNDUP 2: Gamestop plant 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay (dpa-AFX)
|
04.05.26
|ROUNDUP 2: Gamestop plant 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay (dpa-AFX)
|
04.05.26
|GameStop: Computerspielehändler plant 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay (Spiegel Online)
|
04.05.26
|ROUNDUP: Gamestop kündigt 56-Milliarden-Dollar-Gebot für Ebay an (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Ebay weighs GameStop’s unsolicited $56bn offer for online marketplace (Financial Times)
|
03.05.26
|'WSJ': Gamestop peilt Übernahme von Ebay an (dpa-AFX)