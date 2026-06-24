GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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24.06.2026 12:19:00
GameStop-CEO streicht Vergütungspaket für sich selbst
Mit Blick auf die geplante Übernahme von eBay will CEO Ryan Cohen die Zusatzzahlung von bis zu 35 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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