GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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24.06.2026 12:19:00

GameStop-CEO streicht Vergütungspaket für sich selbst

Mit Blick auf die geplante Übernahme von eBay will CEO Ryan Cohen die Zusatzzahlung von bis zu 35 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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