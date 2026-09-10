GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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10.09.2026 21:20:01
GameStop Director James Grube Buys 10,255 Shares for $196,000. Is This a Sign Shares Will Pop Again?
Director James Grube purchased 10,255 shares of GameStop Corp. (NYSE:GME) on September 9, 2026. SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($19.12); post-transaction value based on Sept. 9, 2026 market close ($19.89).
GameStop Corp. operates as a prominent specialty retailer in the consumer cyclical sector with a market capitalization of $8.8 billion and trailing twelve month (TTM) revenue of $3.6 billion. The company maintains a diversified product portfolio spanning gaming hardware, software, and accessories, supported by approximately 4,000 employees and a geographically diversified store footprint. GameStop's competitive positioning is anchored in its extensive retail network, pre-owned product offerings, and omnichannel capabilities that integrate physical and digital sales channels to serve the global gaming market.
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|GameStop Corp
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