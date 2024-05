Gamestop erlebt neuen Hype: Wall Street verharrt in Lauerstellung

Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Zwei Tage vor richtungsweisenden Zahlen zur US-Inflation halten sich die Händler an der Wall Street mit Investitionen zurück. Der Handel verläuft in ruhigen Bahnen. Für Gesprächstoff in den Handelsräumen sorgt einmal mehr der Videospiele-Händler Gamestop